Прийшов 1 вересня в школу: у Бердянську клас пішов на ізоляцію через зараженого коронавірусом учня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В одній зі шкіл Бердняська Запорізької області на самоізоляцію відправили цілий клас через "позитивного" на коронавірус школяра, якого 1 вересня мати привела до школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.
"У Бердянську в школі № 4 в одному із класів зареєстрований випадок "заносу" коронавірусної інфекції", - повідомили у лабцентрі.
Як вказано, дитина була контактна по родині, лабораторно обстежена 29 серпня, а "позитивний" результат був отриманий 1 вересня.
"У зв’язку з тим, що термін самоізоляції закінчився 29 серпня, мати 1 вересня відвела дитину до школи до отримання результатів лабораторного обстеження. З 2 вересня всі контактні по класу (32 дитини та 1 вчитель) будуть знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, по закінченні якої будуть проведені їх лабораторні обстеження", - йдеться у повідомленні.
У школі проведені всі необхідні дезінфекційні та протиепідемічні заходи.
Також вказано, що у Запорізькому державному медичному університету виявлено вже 82 хворих на COVID-19, які проживають у гуртожитках.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.