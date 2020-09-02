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Прийшов 1 вересня в школу: у Бердянську клас пішов на ізоляцію через зараженого коронавірусом учня

Київ • УНН

 • 22928 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. В одній зі шкіл Бердняська Запорізької області на самоізоляцію відправили цілий клас через "позитивного" на коронавірус школяра, якого 1 вересня мати привела до школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Прийшов 1 вересня в школу: у Бердянську клас пішов на ізоляцію через зараженого коронавірусом учня

"У Бердянську в школі № 4 в одному із класів зареєстрований випадок "заносу" коронавірусної інфекції", - повідомили у лабцентрі.

Як вказано, дитина була контактна по родині, лабораторно обстежена 29 серпня, а "позитивний" результат був отриманий 1 вересня.

"У зв’язку з тим, що термін самоізоляції закінчився 29 серпня, мати 1 вересня відвела дитину до школи до отримання результатів лабораторного обстеження. З 2 вересня всі контактні по класу (32 дитини та 1 вчитель) будуть знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, по закінченні якої будуть проведені їх лабораторні обстеження", - йдеться у повідомленні.

У школі проведені всі необхідні дезінфекційні та протиепідемічні заходи.

Також вказано, що у Запорізькому державному медичному університету виявлено вже 82 хворих на COVID-19, які проживають у гуртожитках.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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