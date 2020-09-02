Пришел 1 сентября в школу: в Бердянске класс пошел на изоляцию из-за зараженного коронавирусом ученика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В одной из школ Бердняська Запорожской области на самоизоляцию отправили целый класс из-за "позитивного" на коронавирус школьника, которого 1 сентябре мать привела в школу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.
"В Бердянске в школе № 4 в одном из классов зарегистрирован случай "заноса" коронавирусной инфекции", - сообщили в лабцентре.
Как указано, ребенок был контактным по семье, лабораторно обследован 29 августа, а "позитивный" результат был получен 1 сентября.
"В связи с тем, что срок самоизоляции закончился 29 августа, мать 1 сентября отвела ребенка в школу до получения результатов лабораторного обследования. Со 2 сентября все контактные по классу (32 ребенка и 1 учитель) будут находится на самоизоляции под наблюдением врачей, по окончании которой будут проведены их лабораторные исследования", - говорится в сообщении.
В школе проведены все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.
Также указано, что в Запорожском государственном медицинском университете обнаружено уже 82 больных COVID-19, которые проживают в общежитиях.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.