Уряд не виконує рішень Ради – нардеп прокоментував тарифні постанови, що розглядає Парламент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі телеканалу Україна 24 заявив, що рішення Верхової Ради України не виконуються урядом, тож тарифні постанови, які зараз буде розглядати Парламент, мають суто декларативний характер. Про це повідомляє УНН.

Цитата:

"Перша позачергова сесія, що стосується тарифів. Але, на жаль, тільки постанови стоять (на порядку денному – ред.). І, як ми бачимо, Уряд не виконує сьогодні рішень Ради, не виконує постанов, які приймає Рада. Це означає, що зменшення тарифів є декларативним і, я думаю, що Уряд не відреагує на чергову постанову щодо того, щоб повернути пільговий тариф 90 копійок за 100 кіловатів. Або не нараховувати людям за транспортування газу, якщо вони не користуються газом в певний період тощо. Тобто знову постанови – на відкуп уряду, а уряд вже по прикладу нашої "ковідної" постанови не виконує рішення Верховної Ради", - зазначив Івченко.

Контекст

Сьогодні розпочалось позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання. Народні депутати України розглянуть чотири проекти постанови, три з яких стосуються тарифів на електроенергію, енергоносії та послуги розподілу природного газу — №4590, №4609, №4587.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко наголошував, що питання тарифів першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи також збільшують ціни й на продукти.

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