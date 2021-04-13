Уряд не виконує рішень Ради – нардеп прокоментував тарифні постанови, що розглядає Парламент

Цитата:

"Перша позачергова сесія, що стосується тарифів. Але, на жаль, тільки постанови стоять (на порядку денному – ред.). І, як ми бачимо, Уряд не виконує сьогодні рішень Ради, не виконує постанов, які приймає Рада. Це означає, що зменшення тарифів є декларативним і, я думаю, що Уряд не відреагує на чергову постанову щодо того, щоб повернути пільговий тариф 90 копійок за 100 кіловатів. Або не нараховувати людям за транспортування газу, якщо вони не користуються газом в певний період тощо. Тобто знову постанови – на відкуп уряду, а уряд вже по прикладу нашої "ковідної" постанови не виконує рішення Верховної Ради", - зазначив Івченко.

Контекст

Сьогодні розпочалось позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання. Народні депутати України розглянуть чотири проекти постанови, три з яких стосуються тарифів на електроенергію, енергоносії та послуги розподілу природного газу — №4590, №4609, №4587.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко наголошував, що питання тарифів першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи також збільшують ціни й на продукти.