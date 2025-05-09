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Уряд призначив двох заступників голові Державної податкової служби Кравченку

Київ • УНН

 • 2808 перегляди

Кабмін України призначив Сергія Лисеюка та Андрія Троцка заступниками голови Державної податкової служби. Раніше Лисеюк був директором департаменту в ДПС, а Троцко раніше обіймав посаду в.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області.

Уряд призначив двох заступників голові Державної податкової служби Кравченку

Кабінет Міністрів України призначив заступниками голови Державної податкової служби Сергія Лисеюка та Андрія Троцка. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Мельничук повідомив, що призначено:

• Лисеюка Сергія Миколайовича заступником Голови Державної податкової служби України;

• Троцка Андрія Володимировича заступником Голови Державної податкової служби України.

Доповнення

У березні 2025 року на Лисеюка тимчасово було покладено виконання обовʼязків заступника Голови ДПС.

До цього часу Сергій Лисеюк обіймав посаду директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС.

Андрій Троцко був виконуючим обов'язки заступника Голови Державної податкової служби України.

До цього з травня 2023 року виконував обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби в Рівненській області.   

До цього моменту був детективом Управління захисту економіки у фіскальній сфері Департаменту детективів БЕБ.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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