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Правительство назначило двух заместителей председателю Государственной налоговой службы Кравченко

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Кабмин Украины назначил Сергея Лысеюка и Андрея Троцко заместителями председателя Государственной налоговой службы. Ранее Лысеюк был директором департамента в ГНС, а Троцко ранее занимал должность и.о. начальника Главного управления ГНС в Ровенской области.

Правительство назначило двух заместителей председателю Государственной налоговой службы Кравченко

Кабинет Министров Украины назначил заместителями председателя Государственной налоговой службы Сергея Лысеюка и Андрея Троцко. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Мельничук сообщил, что назначены:

• Лысеюка Сергея Николаевича заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины;

• Троцко Андрея Владимировича заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины.

Дополнение

В марте 2025 года на Лысеюка временно было возложено исполнение обязанностей заместителя Председателя ГНС.

До этого времени Сергей Лысеюк занимал должность директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС.

Андрей Троцко был исполняющим обязанности заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины.

До этого с мая 2023 года исполнял обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Ровенской области.   

До этого момента был детективом Управления защиты экономики в фискальной сфере Департамента детективов БЭБ.

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Напомним

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Государственная налоговая служба Украины
Руслан Кравченко
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