URC-2024: підписано угоди, які вперше з початку повномасштабної війни відкрили фінансування приватного сектору - Стефанішина
Київ • УНН
На конференції URC-2024 Україна підписала угоди на мільярд євро з Європейським інвестиційним банком та іншими агентствами розвитку, відкривши доступ до фінансування приватного сектору вперше з початку повномасштабної війни.
На конференції URC-2024 українські компанії отримали доступ до значних фінансових ресурсів, які були заморожені з початку війни. Підписано важливі угоди на мільярд євро з Європейським інвестиційним банком та іншими розвитковими агенціями, відкриваючи шлях для нових інвестицій в Україну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю Deutsche Welle, пише УНН.
На цій конференції за підтримки німецького уряду була підписана низька угод, які вперше з початку повномасштабної війни відкрили фінансування приватного сектору в Україні
За її словами, це включатиме кредитні лінії, позики та грантові можливості спеціально для українських компаній. Вона зазначила, що тепер бізнес матиме доступ до значного фінансування, яке було заморожене з початком повномасштабної війни.
"Це проєкти на мільярд євро, які були підписані з Європейським інвестиційним банком. Польські, німецькі агенції з розвитку підписали відповідні угоди. Також було підписано угоду з Європейським національним банком. Ми домовилися, що вони починають працювати на догоду, яка видаватиме гарантії для фінансування іноземних компаній, які інвестують в Україну", - додала вона.
Нагадаємо
Лідери країни "Групи семи" погодили передачу Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів.