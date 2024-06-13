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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 13:07  •  5012 просмотра

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На конференции URC-2024 Украина подписала соглашения на миллиард евро с Европейским инвестиционным банком и другими агентствами развития, открыв доступ к финансированию частного сектора впервые с начала полномасштабной войны.

На конференции URC-2024 украинские компании получили доступ к значительным финансовым ресурсам, которые были заморожены с начала войны. Подписаны важные соглашения на миллиард евро с Европейским инвестиционным банком и другими развивающими агентствами, открывая путь для новых инвестиций в Украину. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Deutsche Welle, пишет УНН.

На этой конференции при поддержке немецкого правительства был подписан ряд соглашений, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора в Украине

- говорит Стефанишина.

По ее словам, это будет включать кредитные линии, займы и грантовые возможности специально для украинских компаний. Она отметила, что теперь бизнес будет иметь доступ к значительному финансированию, которое было заморожено с началом полномасштабной войны.

"Это проекты на миллиард евро, которые были подписаны с Европейским инвестиционным банком. Польские, немецкие агентства по развитию подписали соответствующие соглашения. Также было подписано соглашение с Европейским национальным банком. Мы договорились, что они начинают работать на соглашение, которое будет выдавать гарантии для финансирования иностранных компаний, которые инвестируют в Украину", - добавила она.

Напомним

Лидеры страны "Группы семи" согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
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olga-stefanishinaОльга Стефанишина
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