URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

На конференции URC-2024 украинские компании получили доступ к значительным финансовым ресурсам, которые были заморожены с начала войны. Подписаны важные соглашения на миллиард евро с Европейским инвестиционным банком и другими развивающими агентствами, открывая путь для новых инвестиций в Украину. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Deutsche Welle, пишет УНН.

На этой конференции при поддержке немецкого правительства был подписан ряд соглашений, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора в Украине - говорит Стефанишина.

По ее словам, это будет включать кредитные линии, займы и грантовые возможности специально для украинских компаний. Она отметила, что теперь бизнес будет иметь доступ к значительному финансированию, которое было заморожено с началом полномасштабной войны.

"Это проекты на миллиард евро, которые были подписаны с Европейским инвестиционным банком. Польские, немецкие агентства по развитию подписали соответствующие соглашения. Также было подписано соглашение с Европейским национальным банком. Мы договорились, что они начинают работать на соглашение, которое будет выдавать гарантии для финансирования иностранных компаний, которые инвестируют в Украину", - добавила она.

Напомним

Лидеры страны "Группы семи" согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств.