Умєров зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу та повідомив йому про підготовку рф нових дивізій

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з Генеральним інспектором Збройних сил Німеччини генералом Карстеном Броєром. Умєров поінформував генерала про підготовку росією нових дивізій, що становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, передає УНН.

Провів продуктивну зустріч із Генеральним інспектором Збройних сил Німеччини генералом Карстеном Броєром. Німеччина — наш надійний партнер і друг, який надав Україні найбільший обсяг військової допомоги серед усіх європейських країн. Генерал Броєр підтвердив незмінну підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн",

Міністр оборони України та Броєр обговорили безпекову ситуацію та плани рф.

Обговорили безпекову ситуацію та плани ворога. Поінформували генерала про підготовку росією нових дивізій, що становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи,

Головнокомандувач ЗСУ провів важливі переговори з керівником Бундесверу

За його словами, вони окремо проаналізували статус військової допомоги від союзників та розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк представив реформи, які Міноборони впроваджує у Силах оборони, зокрема нові підходи до мобілізації та управління підрозділами. Ми відкриті до вивчення та адаптації кращого досвіду Бундесверу для посилення українського війська... Україна та Німеччина продовжують співпрацю заради перемоги та справедливого миру,