Умеров встретился с генеральным инспектором Бундесвера и сообщил ему о подготовке рф новых дивизий

Министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Вооруженных сил Германии генералом Карстеном Броером. Умеров проинформировал генерала о подготовке Россией новых дивизий, представляющих угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, передает УНН.

Провел продуктивную встречу с Генеральным инспектором Вооруженных сил Германии генералом Карстеном Броером. Германия - наш надежный партнер и друг, который предоставил Украине наибольший объем военной помощи среди всех европейских стран. Генерал Бройер подтвердил неизменную поддержку Украины, в частности в формате «Рамштайн»,

Министр обороны Украины и Броер обсудили ситуацию с безопасностью и планы рф.

Обсудили ситуацию с безопасностью и планы врага. Проинформировали генерала о подготовке Россией новых дивизий, представляющих угрозу не только для Украины, но и для всей Европы,

Главнокомандующий ВСУ провел важные переговоры с руководителем Бундесвера

По его словам, они отдельно проанализировали статус военной помощи от союзников и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк представил реформы, которые Минобороны внедряет в Силах обороны, в частности новые подходы к мобилизации и управления подразделениями. Мы открыты к изучению и адаптации лучшего опыта Бундесвера для усиления украинского войска. Украина и Германия продолжают сотрудничество ради победы и справедливого мира,