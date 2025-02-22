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Главнокомандующий ВСУ провел важные переговоры с руководителем Бундесвера

Главнокомандующий ВСУ провел важные переговоры с руководителем Бундесвера

Киев  •  УНН

 • 10908 просмотра

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Александр Сырский встретился с Генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером для обсуждения военного сотрудничества. Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении и обслуживание немецкой техники на фронте.

Состоялась встреча Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Александра Сырского с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Основное внимание уделили текущей ситуации на фронте, реформированию ВСУ и углублению сотрудничества между Украиной и Германией. 

Во время переговоров украинская сторона обозначила ключевые потребности войска, в частности в вооружении, боеприпасах и техническом оснащении. Обсуждались также вопросы подготовки украинских военных. 

Отдельно рассмотрели техническое обслуживание и ремонт немецкой военной техники, которая уже используется на фронте.

Сырский подчеркнул важность дальнейшего укрепления оборонного партнерства между двумя странами.

Подчеркнул важность сотрудничества Украины и Германии

- написал Главнокомандующий.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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