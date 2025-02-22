Главнокомандующий ВСУ провел важные переговоры с руководителем Бундесвера
Киев • УНН
Александр Сырский встретился с Генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером для обсуждения военного сотрудничества. Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении и обслуживание немецкой техники на фронте.
Состоялась встреча Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Александра Сырского с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Основное внимание уделили текущей ситуации на фронте, реформированию ВСУ и углублению сотрудничества между Украиной и Германией.
Во время переговоров украинская сторона обозначила ключевые потребности войска, в частности в вооружении, боеприпасах и техническом оснащении. Обсуждались также вопросы подготовки украинских военных.
Отдельно рассмотрели техническое обслуживание и ремонт немецкой военной техники, которая уже используется на фронте.
Сырский подчеркнул важность дальнейшего укрепления оборонного партнерства между двумя странами.
Подчеркнул важность сотрудничества Украины и Германии