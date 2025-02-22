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15 березня, 19:03 • 119573 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136653 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116209 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

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Головнокомандувач ЗСУ провів важливі переговори з керівником Бундесверу

Київ • УНН

 • 65456 перегляди

Олександр Сирський зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром для обговорення військової співпраці. Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні та обслуговування німецької техніки на фронті.

Відбулася зустріч Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Основну увагу приділили поточній ситуації на фронті, реформуванню ЗСУ та поглибленню співпраці між Україною та Німеччиною. 

Під час переговорів українська сторона окреслила ключові потреби війська, зокрема в озброєнні, боєприпасах та технічному оснащенні. Обговорювалися також питання підготовки українських військових. 

Окремо розглянули технічне обслуговування та ремонт німецької військової техніки, яка вже використовується на фронті.

Сирський підкреслив важливість подальшого зміцнення оборонного партнерства між двома країнами.

Наголосив на важливості співпраці України та Німеччини

- написав Головнокомандувач.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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