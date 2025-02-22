Головнокомандувач ЗСУ провів важливі переговори з керівником Бундесверу

Відбулася зустріч Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Основну увагу приділили поточній ситуації на фронті, реформуванню ЗСУ та поглибленню співпраці між Україною та Німеччиною.

Під час переговорів українська сторона окреслила ключові потреби війська, зокрема в озброєнні, боєприпасах та технічному оснащенні. Обговорювалися також питання підготовки українських військових.

Окремо розглянули технічне обслуговування та ремонт німецької військової техніки, яка вже використовується на фронті.

Сирський підкреслив важливість подальшого зміцнення оборонного партнерства між двома країнами.