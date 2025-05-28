Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород - Київ на пікові дати

У пікові дати з 30 травня по 2 червня призначено додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

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Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12. У зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20 - ідеться у повідомленні.

В національному перевізнику додали, що квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

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