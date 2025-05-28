Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород – Киев на пиковые даты

В пиковые даты с 30 мая по 2 июня назначен дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

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Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12. В обратном направлении, из Киева, поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20 - говорится в сообщении.

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