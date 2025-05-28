Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород – Киев на пиковые даты
Киев • УНН
ServerError: got status: 503 Service Unavailable. {"error":{"code":503,"message":"The model is overloaded. Please try again later.","status":"UNAVAILABLE"}}
В пиковые даты с 30 мая по 2 июня назначен дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.
[object Object]
Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12. В обратном направлении, из Киева, поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20 - говорится в сообщении.
[object Object]
День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде28.05.25, 11:05 • 1744 просмотра