Український дзюдоїст здобув медаль "Гран-Прі" в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Перший день турніру "Гран-прі" у Будапешті приніс українській команді одну медаль - "бронза" у виконанні Богдана Ядова у вазі до 66 кілограмів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
У поєдинку за бронзову медаль киянин взяв гору над Яріном Менагедом із Ізраїлю. І цю перемогу наш спортсмен здобув достроково: сутичка тривала трохи менше трьох хвилин. На початку шляху до п'єдесталу Богдан виграв у двох Себастьянів - Переса з Чилі, котрий 2018 року має дві бронзових призи "Panamerican Open", й Сейдля з Німеччини, який у лютому був третім на турнірі "Grand Slam" у Парижі.
Потім українець у додатковий час ("голден скор") здолав Торніке Нагліашвілі ("золото" і "срібло" Кубків Європи-2018). Але згодом поступився майбутньому переможцю змагань у столиці Угорщини Кензо Тагаві з Японії. У "втішному" двобої за вихід до малого фіналу Ядов був сильнішим за ірландця Натана Бернса.
Примітно, що це перша медаль дзюдоїста на змаганнях такого рангу, до цього були нагороди на чемпіонаті Європи-2015 серед юніорів ("срібло"), Кубку Європи серед юніорів (дві "бронзи") і Кубках Європи серед дорослих ("золото" і "бронза").
Додамо також, інші українці у перший змагальний день до залікової сімки не пробилися.
Нагадаємо, українки завоювали кілька медалей на Гран-Прі з дзюдо в Туреччині.