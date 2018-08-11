Украинский дзюдоист получил медаль "Гран-При" в Будапеште

В поединке за бронзовую медаль киевлянин взял верх над Ярином Менагедом с Израиля. И эту победу наш спортсмен получил досрочно: схватка длилась чуть меньше трех минут. В начале пути к пьедесталу Богдан выиграл у двух Себастьянов - Переса с Чили, который в 2018 году имеет два бронзовых приза "Panamerican Open", и Сейдля из Германии, который в феврале был третьим на турнире "Grand Slam" в Париже.

Затем украинец в дополнительное время ("голден скор") одолел Торнике Наглиашвили ("золото" и "серебро" Кубков Европы-2018). Но впоследствии уступил будущему победителю соревнований в столице Венгрии Кензо Тагави из Японии. В "утешительном" поединке за выход к малому финалу Ядов был сильнее ирландца Натана Бернса.

Примечательно, что это первая медаль дзюдоиста на соревнованиях такого ранга, до этого были награды на чемпионате Европы-2015 среди юниоров ("серебро"), Кубке Европы среди юниоров (две "бронзы") и Кубках Европы среди взрослых ("золото" и "бронза").

Добавим также, другие украинцы в первый соревновательный день в зачетную семерку не пробились.

Напомним, украинки завоевали несколько медалей на Гран-При по дзюдо в Турции.