Українку названо кращою шаблісткою року в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Лозанні відбувся щорічний конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE), під час якого відбулося традиційне нагородження кращих спортсменів та команд року, інформує УНН з посиланням на сайт FIE.
Харлан отримала нагороду кращій спортсменці світу серед шаблісток. Для українки цю нагороду вручають вже третій рік поспіль.
Найкращим серед чоловіків у шаблі визнано корейця О Сангука. Кращою командою у жінок названо Францію, а у чоловіків – Південну Корею.
Зауважимо, що у шпазі аналогічну нагороду отримав японець Казуясу Мінобе і уродженка Гонконгу Мен Вей Вівіан Конг.
Нагадаємо, що Харлан є рекордсменкою за кількістю виграних нагород України "спортсменка місяця".