Шаблістка Харлан в рекордний раз стала спортсменкою місяця в Україні

Високого визнання НОК титулована фехтувальниця удостоєна завдяки блискучому виступу на світовій першості в Будапешті (Угорщина).

На престижному старті Харлан вшосте у своїй кар'єрі виборола звання чемпіонки світу. В емоційній фінальній дуелі українка здолала опір семиразової чемпіонки світу росіянки Соф'ї Великої з рахунком 15:14, забезпечивши собі першу сходинку п'єдесталу.

Відзначимо, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 стала єдиною фехтувальницею у передолімпійському сезоні, якій вдалося виграти й європейську, й світову першість.

Крім того додамо, отримавши звання найкращої спортсменки липня-2019 наша досвідчена спортсменка наздогнала за кількістю цих нагород Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва (по 11 високих визнань НОК).