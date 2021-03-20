Українка здобула срібну медаль міжнародного турніру зі стрільби з лука

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У змаганнях серед жінок медаль срібного ґатунку виграла українка Анастасія Павлова. У вирішальному протистоянні вона поступилася француженці Лізі Барбель (4:6).

У чоловіків найкращий результат серед українців показав Іван Кожокар, який посів п'яте місце.

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Жіноча збірна України зі стрільби з лука здобула ліцензію на ОІ-2020.