Українка здобула срібну медаль міжнародного турніру зі стрільби з лука
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У хорватському Поречі сьогодні розіграли медалі турніру зі стрільби з лука – "Europen Grand Prix Porec 2021", передає УНН з посиланням на сайт турніру.
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У змаганнях серед жінок медаль срібного ґатунку виграла українка Анастасія Павлова. У вирішальному протистоянні вона поступилася француженці Лізі Барбель (4:6).
У чоловіків найкращий результат серед українців показав Іван Кожокар, який посів п'яте місце.
Нагадаємо
Жіноча збірна України зі стрільби з лука здобула ліцензію на ОІ-2020.