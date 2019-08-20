Українець намагався потрапити до Польщі в багажнику автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У пункті пропуску "Рава-Руська", розташований на кордоні з Польщею, під час огляду автомобіля знайшли у його багажнику громадянина України, якому заборонений виїзд з території країни. Про це інформує УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Повідомляється, що про спробу можливого незаконного перетину кордону громадянином, якому заборонено виїзд за межі країни, дізналися співробітники оперативних підрозділів Західного регіонального управляння ДПСУ. Тому ситуація ретельно відстежувалася.
"Невдовзі безпосередньо при в’їзді у пункт пропуску "Рава-Руська" близько першої години ночі прикордонники Львівського загону в автомобілі Skoda зафіксували прибуття 2 осіб. Однак на паспортний контроль пройшов лише один громадянин, а саме – водій автівки. Проте "задум" порушників не вдався, адже прикордонники все зафіксували та додатково оглянули автівку. Іншого чоловіка виявили в багажному відділенні. Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що горе-пасажир є громадянином України 1971 року народження, якому заборонений виїзд з території України", - йдеться в повідомленні.
Оскільки водій намагався незаконно вивезти чоловіка за кордон, приховуючи в багажнику, його дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ, зазначили у ДПСУ. А громадянина України, який ховався у багажнику, за спробу порушення державного кордону буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України – ред.). Порушників передано співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, жінка намагалася незаконно вивезти підлітка на тимчасово окуповану територію Донбасу.