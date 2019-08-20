Украинец пытался попасть в Польшу в багажнике автомобиля

Сообщается, что о попытке возможного незаконного пересечения границы гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны, узнали сотрудники оперативных подразделений Западного регионального Управления ГПСУ. Поэтому ситуация тщательно отслеживалась.

"Вскоре непосредственно при въезде в пункт пропуска "Рава-Русская" около часа ночи пограничники Львовского отряда в автомобиле Skoda зафиксировали прибытие 2 человек. Однако на паспортный контроль прошел лишь один гражданин, а именно - водитель автомобиля. Однако "замысел" нарушителей не удался, ведь пограничники все зафиксировали и дополнительно осмотрели машину. Другого мужчину обнаружили в багажном отделении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что горе-пассажир является гражданином Украины 1971 года, которому запрещен выезд с территории страны", - говорится в сообщении.

Поскольку водитель пытался незаконно вывезти мужчину за границу, скрывая в багажнике, его действия подпадают под признаки уголовного преступления по ст. 332 УК, отметили в ГПСУ. А гражданина Украины, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины - ред.). Нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, женщина пыталась незаконно вывезти подростка на временно оккупированную территорию Донбасса.