Україна зменшила запаси газу у ПСГ на фоні похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 квітня зменшився у порівнянні з попереднім днем на фоні похолодання - до 8,328 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 11,93 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 2,69 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 20 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 8,52 млн куб. м, з Польщі - 1,96 млн куб. м, з Угорщини - 5,39 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.
Як повідомляв УНН, в Україну прийшло похолодання. Низку областей засипало снігом.