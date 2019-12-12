Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 20 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 10 грудня зменшився до 20,036 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 10 грудня з ПСГ України було відібрано 65,57 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 10 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 2,93 млн куб. м, з Польщі - 0,83 млн куб. м газу, з Угорщини блакитне паливо не надходило.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 64%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4 277 грн за тис. куб. м.