Україна вийшла до фіналу у боротьбі за проведення чемпіонату світу з міні-футболу

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Заявки двох країн, а саме Сенегалу та України пройшли у фінальний етап відбору господаря чемпіонату світу з міні-футболу 2021 році, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації міні-футболу України у Facebook.