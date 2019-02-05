Україна вийшла до фіналу у боротьбі за проведення чемпіонату світу з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Заявки двох країн, а саме Сенегалу та України пройшли у фінальний етап відбору господаря чемпіонату світу з міні-футболу 2021 році, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації міні-футболу України у Facebook.
На даний момент, декілька міст України претендують на право проведення чемпіонату світу з міні-футболу 2021 і лише в одному місті може пройти чемпіонат. Остаточне рішення Федерації міні-футболу України буде прийняте наприкінці весни.
Зазначається, що фінальне рішення, яка ж саме країна буде приймати турнір планетарного ґатунку, буде відоме 30 червня 2019 року.
Нагадаємо, що минулоріч в Києві був проведений чемпіонат Європи з міні-футболу.