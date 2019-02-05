Украина вышла в финал в борьбе за проведение чемпионата мира по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Заявки двух стран, а именно Сенегала и Украины прошли в финальный этап отбора хозяина чемпионата мира по мини-футболу 2021 году, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации мини-футбола Украины в Facebook.
На данный момент, несколько городов Украины претендуют на право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 и только в одном городе может пройти чемпионат. Окончательное решение Федерации мини-футбола Украины будет принято в конце весны.
Отмечается, что финальное решение, какая именно страна будет принимать турнир планетарного сорта, будет известно 30 июня 2019.
Напомним, что в прошлом в Киеве был проведен чемпионат Европы по мини-футболу.