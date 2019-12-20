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Україна та Угорщина підписали угоду щодо імпорту газу

Україна та Угорщина підписали угоду щодо імпорту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оператори ГТС України та Угорщини підписали міжоператорську угоду щодо точок з’єднання між країнами для імпорту газу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу української компанії-оператора ГТС.

“Сьогодні угорський оператор FGSZ ltd та ТОВ „Оператор ГТС України“ домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС. Міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з першого газового дня 1 січня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня 2020 року.

“З 1 січня 2020 року в точці з’єднання Берегове також застосовуватимуться стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з Газпромом. Таким чином, новий оператор ГТС вже має угоди про взаємодію із Польщею, Румунією та Угорщиною. Переговори про подібні контракти зі Словаччиною та Молдовою наразі ведуться у щоденному режимі, і, як очікується, будуть підписані найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня поточного року оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну.

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