Україна та Угорщина підписали угоду щодо імпорту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оператори ГТС України та Угорщини підписали міжоператорську угоду щодо точок з’єднання між країнами для імпорту газу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу української компанії-оператора ГТС.
“Сьогодні угорський оператор FGSZ ltd та ТОВ „Оператор ГТС України“ домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС. Міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з першого газового дня 1 січня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня 2020 року.
“З 1 січня 2020 року в точці з’єднання Берегове також застосовуватимуться стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з Газпромом. Таким чином, новий оператор ГТС вже має угоди про взаємодію із Польщею, Румунією та Угорщиною. Переговори про подібні контракти зі Словаччиною та Молдовою наразі ведуться у щоденному режимі, і, як очікується, будуть підписані найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 грудня поточного року оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну.