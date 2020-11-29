Україна та Туреччина обговорили торгово-економічне співробітництво: згадали і про ЗВТ

“Впевнений, що з підписанням Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами, ми подвоїмо цей потенціал з 5 млрд доларів щорічного обороту сьогодні до 10 млрд доларів, які можна досягнути разом”, - сказав Денис Шмигаль.

Зазначається, що Прем’єр-міністр запропонував Мустафі Варанку відновити регулярні засідання Спільної українсько-турецької групи з координації стратегічного співробітництва у сфері ОПК.

“За словами очільника уряду України, це дасть можливість ефективно імплементувати домовленості, досягнуті на рівні президентів України й Турецької Республіки. Як підкреслив Прем’єр-міністр, Україна зацікавлена у співпраці з Туреччиною у торгово-економічній та науково-технічній сфері. Зі свого боку міністр промисловості та технологій Турецької Республіки відзначив інвестиційний та ресурсний потенціал України. Мустафа Варанк підкреслив, що Угода України з ЄС відкриває нові можливості для української продукції на європейських ринках”, - вказано у повідомленні.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга також додав що Шмигаль зустрівся з керівництвом оборонно-промислового комплексу Туреччини. "Військово-технічне співробітництво - один з ключових елементів в поглибленні стратегічного партнерства України і Туреччини. Взаємодія в цій області зміцнює наші країни і підвищує обороноздатність наших армій", - написав Сибіга у Twitter.

Нагадаємо, Шмигаль обговорив ведення бізнесу в Україні із турецькими інвесторами.