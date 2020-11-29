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Шмигаль обговорив ведення бізнесу в Україні із турецькими інвесторами

Шмигаль обговорив ведення бізнесу в Україні із турецькими інвесторами

Київ • УНН

 • 17474 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Туреччини провів круглий стіл з турецькими топ-компаніями із загальним портфелем інвестицій 5 млрд доларів. Вони обговорили ведення бізнесу в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Турецької Республіки 29 листопада провів круглий стіл з турецькими топ-компаніями із загальним портфелем інвестицій 5 млрд доларів… Учасники круглого столу обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні”, - йдеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, попри пандемію COVID-19, Україна та Туреччина активно розвивають двосторонні відносини. Так, Україна останнім часом зробила багато конкретних кроків назустріч інвесторам.

“Це лібералізація ринку землі сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування, а також полегшення умов для ведення бізнесу та інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства”, — сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття.

“Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Наразі ми працюємо та вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні”, — додав Прем’єр-міністр.

За його словами, найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

Він додав, що Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проектів, а Україна та Туреччина не повинні збавляти обертів співпраці.

“Одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю”, - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль розпочав свій візит до Туреччини.

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