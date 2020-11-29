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Украина и Турция обсудили торгово-экономическое сотрудничество: вспомнили и о ЗСТ

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Турцию обсудил торгово-экономическое сотрудничество между странами с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Уверен, что с подписанием Соглашения о свободной торговле между нашими странами, мы удвоим этот потенциал с 5 млрд долларов ежегодного оборота сегодня до 10 млрд долларов, которые можно достичь вместе", - сказал Денис Шмыгаль.

Отмечается, что Премьер-министр предложил Мустафе Варанку возобновить регулярные заседания Совместной украинской-турецкой группы по координации стратегического сотрудничества в сфере ОПК.

"По словам главы правительства Украины, это даст возможность эффективно имплементировать договоренности, достигнутые на уровне президентов Украины и Турецкой Республики. Как подчеркнул Премьер-министр, Украина заинтересована в сотрудничестве с Турцией в торгово-экономической и научно-технической сфере. Со своей стороны министр промышленности и технологий Турецкой Республики отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины. Мустафа Варанк подчеркнул, что соглашение Украины с ЕС открывает новые возможности для украинской продукции на европейских рынках", - указано в сообщении.

Посол Украины в Турции Андрей Сыбига также добавил, что Шмыгаль встретился с руководством оборонно-промышленного комплекса Турции. "Военно-техническое сотрудничество - один из ключевых элементов в углублении стратегического партнерства Украины и Турции. Взаимодействие в этой области укрепляет наши страны и повышает обороноспособность наших армий", - написал Сыбига в Twitter.

Напомним, Шмыгаль обсудил ведение бизнеса в Украине с турецкими инвесторами.

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