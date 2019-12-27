Україна стягнула перший штраф за порушення повітряного простору в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна стягнула штраф с казахської авіакомпанії за порушення повітрянного простору тиимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Армія Inform.
П’ять років Україна намагається притягнути до фінансової відповідальності іноземні авіакомпанії, повітряні судна яких порушують повітряний простір України в межах тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Оскільки на підставі норм міжнародного права Україна має гарантувати безпеку польотів у своєму повітряному просторі, в умовах війни з Росією це стало неможливим. Тож після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще в березні 2014 року.
Відтоді кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч і за жодне з них ніхто так і не поніс фінансової відповідальності. І лише тепер маємо перший випадок погашення штрафу за заборону використання повітряного простору України.
На запит АрміяІnform у Державіаслужбі повідомили, що 8 серпня 2019 року повітряне судно казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air" виконало політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом. Після цього Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року. На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тож Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень.
У Армія Inform зазначили, що суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже сягнули 13 мільярдів гривень. Тож у Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами.
Нагадаємо, у США засуджують запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом так званим "Кримським мостом".