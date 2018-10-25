Україна співпрацює з Туреччиною щодо звільнення політв’язнів в РФ

"Звичайно", - відповів міністр на запитання журналіста про те, чи залучає МЗС турецьку сторону в питанні звільнення українських політв’язнів в РФ, - Про це були розмови з президентом Туреччини. Ви знаєте, він дуже допомагав у звільненні Ахтема і Ільмі. Зараз ми це продовжуємо, дуже тісно контактуємо. У турецької сторони є відповідний список".



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За словами Клімкіна, Україна дуже щільно співпрацює з цього питання з турецькою стороною, а також з усіма партнерами в ЄС, США, а також "з різними церквами та релігійними представниками, з усіма, хто може реально чинити тиск на Росію".



Нагадаємо, у листопаді минулого року Туреччина обміняла Умерова і Чийгоза на двох російських шпигунів.



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