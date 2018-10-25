Украина сотрудничает с Турцией относительно освобождения политзаключенных в РФ

"Конечно", - ответил министр на вопрос журналиста о том, привлекает ли МИД турецкую сторону в вопросе освобождения украинских политзаключенных в РФ, - об этом были разговоры с президентом Турции. Вы знаете, он очень помогал в освобождении Ахтема и Ильми. Сейчас мы это продолжаем, очень тесно контактируем. У турецкой стороны есть соответствующий список".



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По словам Климкина, Украина очень плотно сотрудничает по этому вопросу с турецкой стороной, а также со всеми партнерами в ЕС, США, а также "с различными церквями и религиозными представителями, со всеми, кто может реально оказывать давление на Россию".



Напомним, в ноябре прошлого года Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух российских шпионов.



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