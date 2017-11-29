Туреччина обміняла Умерова і Чийгоза на двох російських шпигунів

Як пише видання, росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині в квітні 2016 року. Їх звинувачували в плануванні вбивств чеченських дисидентів і донедавна тримали під вартою в Туреччині.

Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.

Президент України Петро Порошенко подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за його зусилля у звільненні Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.