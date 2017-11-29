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Туреччина обміняла Умерова і Чийгоза на двох російських шпигунів

Туреччина обміняла Умерова і Чийгоза на двох російських шпигунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві, передає УНН із посиланням на DW.

Як пише видання, росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині в квітні 2016 року. Їх звинувачували в плануванні вбивств чеченських дисидентів і донедавна тримали під вартою в Туреччині.

Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.

Президент України Петро Порошенко подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за його зусилля у звільненні Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

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