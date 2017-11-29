Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух российских шпионов

Как пишет издание, россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года. Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов и до недавнего времени держали под стражей в Турции.

Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.