Україна розпочала виступ у суді ООН в Гаазі у справі проти росії

Україна заявила, що росія виправдовує війну проти України, посилаючись на "жахливу брехню", а саме на те, що вторгнення москви мало на меті зупинити нібито геноцид.

Цитата

"Міжнародне співтовариство прийняло Конвенцію про геноцид, щоб захищати. Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", - заявив суддям представник України, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд ООН прийняти рішення про те, що він має юрисдикцію для повного розгляду справи, і врешті-решт постановити, що росія повинна виплатити репарації за вторгнення під фальшивим приводом.

"Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх домівок? Коли так цинічно зловживають Конвенцією про геноцид, чи є суд безсилим? Відповідь на ці питання має бути "ні", - сказав Кориневич.

Нагадаємо

18 вересня Міжнародний суд ООН розпочав публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі за звинуваченням у геноциді.

У понеділок росія закликала суд ООН припинити розгляд справи, заявивши, що юридичні аргументи Києва "безнадійно помилкові".