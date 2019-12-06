Україна продовжить випуск облігацій в євро - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вперше за останні 10 років Україна випустила облігації в євро, і ця практика буде продовжуватися. Про це повідомила під час години запитань до уряду у ВРУ міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Ми вперше за 10-річний термін цього літа, в липні, випустили єврооблігації в євро, тому що наші платежі все більше йдуть в євро. Ми інтегруємся більше в економіку України, і ми розмістили їх під 6,75%, і це початок тільки нашої історії розміщень в євро", - зазначила міністр.
Нагадаємо, Україна влітку отримала від розміщення єврооблігацій 1 млрд євро.
Також нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціоні 3 грудня залучило до державного бюджету 4,65 мільярда гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики України.