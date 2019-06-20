Україна отримала від розміщення єврооблігацій 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна завершила розміщення нових довгострокових єврооблігацій і отримала від розміщення бондів 1 млрд євро, які були перераховані на рахунки Держказначейства та будуть використані для фінансування Держбюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"20 червня 2019 року Україна отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) обсягом 1 000 000 000 євро із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року", - вказали у відомстві.
Як зазначається, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.
У Мінфіні уточнили, що 7-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами, пенсійних та страхових фондів (85%). Частка хедж-фондів становить 10% від інвестицій, тоді як частка банків та індивідуальних інвесторів - 2%. Суверенні інвестиційні фонди становлять 3% інвесторів в українські державні єврооблігації, номіновані в євро.
"Інвестори зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску обсягом 1 000 000 000 євро, частка яких становить 32%, 27%, 17% та 13% відповідно. Інвестори зі Швейцарії купили 7% від випуску, тоді як частка інвесторів з Азії становить 4%", - заявили у Мінфіні.
"Кошти від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету України", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро під 6,75% річних.