Україна отримала від розміщення єврооблігацій 1 млрд євро

КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна завершила розміщення нових довгострокових єврооблігацій і отримала від розміщення бондів 1 млрд євро, які були перераховані на рахунки Держказначейства та будуть використані для фінансування Держбюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.