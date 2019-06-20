Украина получила от размещения еврооблигаций 1 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина завершила размещение новых долгосрочных еврооблигаций и получила от размещения бондов 1 млрд евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и будут использованы для финансирования Госбюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"20 июня 2019 года Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в размере 1 000 000 000 евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года", - указали в ведомстве.
Как отмечается, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.
В Минфине уточнили, что 7-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составляет 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов - 2%. Суверенные инвестиционные фонды составляют 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации, номинированные в евро.
"Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска в размере 1 000 000 000 евро, доля которых составляет 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составляет 4%", - заявили в Минфине.
"Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования Государственного бюджета Украины", - заявили в ведомстве.
Напомним, Украина разместила евробонды на 1 млрд евро под 6,75% годовых.