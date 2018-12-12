Українці почали більше дивитись порнографії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornohub опублікував статистику відвідування їхньої платформи країнами світу, які підіймають їхній трафік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pornohub.
"Новим учасником топ-20 Pornhub є Україна, яка за 2017 рік піднялась на 11 місць і наразі займає 16 місце. Швеція, Аргентина, Росія та Південна Африка залишилися в топ-20", - йдеться у статистиці.
США продовжує залишатись країною з найбільшим щоденним трафіком в Pornhub, за якою слідом іде Великобританія, Індія, Японія, Канада, Франція і Німеччина. Трафік з Італії виріс в 2018 році, в результаті чого він зайняв 8-е місце з Австралії. Філіппіни отримали 3 позиції, щоб досягти топ-10, в той час як Мексика залишилася на 11 місці. Бразилія, Іспанія і Нідерланди знизилися в рейтингу, оскільки Польща піднялася.
Ці 20 країн становлять 80% щоденного трафіку Pornhub.
Нагадаємо, соціальна мережа Facebook заборонила користувачам розміщувати на платформі фрагменти еротичних танців, знімки оголених людей та публікації з сексуальним підтекстом. Всі ці заборони додаються до заборони розповсюдження порнографії на просторах соцмережі.