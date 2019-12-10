Україна не втручалася у вибори в США 2016 року – директор ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що у ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News і Радіо Свобода.
"У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року", – сказав Рей в інтерв'ю ABC News.
Загрозою для президентських виборів 2020 року в США Рей назвав Росію. "Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу", – вважає директор ФБР.
Нагадаємо, раніше деякі сенатори-республіканці припустили, що Україна могла втрутитися в президентські вибори США в 2016 році.
На відміну від цих припущень, втручання Росії в американські вибори у США вважається доведеним фактом. Комітет Сенату з розвідки оприлюднив 25 липня 2019 року доповідь про таке втручання Росії.
Доповідь Сенату, як і звіт спецпрокурора Роберта Мюллера, містить висновок, що втручання Росії у внутрішньополітичні процеси США в 2016 році не є ізольованим явищем і що Кремль продовжує свою підривну діяльність і зараз, маючи на меті вплив на президентські вибори 2020 року.