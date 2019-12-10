Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года - директор ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что у ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News и Радио Свобода.
"У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентских выборах 2016 года", - сказал Рэй в интервью ABC News.
Угрозой для президентских выборов 2020 году в США Рэй назвал Россию. "Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - считает директор ФБР.
Напомним, ранее некоторые сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.
В отличие от этих предположений, вмешательство России в американские выборы в США считается доказанным фактом. Комитет Сената по разведке обнародовал 25 июля 2019 года доклад о таком вмешательстве России.
Доклад Сената, как и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, содержит вывод, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и Кремль продолжает свою подрывную деятельность и сейчас, имея целью влияние на президентские выборы 2020 года.