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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года - директор ФБР

Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года - директор ФБР

Киев  •  УНН

 • 9471 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что у ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News и Радио Свобода.

"У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентских выборах 2016 года", - сказал Рэй в интервью ABC News.

Угрозой для президентских выборов 2020 году в США Рэй назвал Россию. "Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - считает директор ФБР.

Напомним, ранее некоторые сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

В отличие от этих предположений, вмешательство России в американские выборы в США считается доказанным фактом. Комитет Сената по разведке обнародовал 25 июля 2019 года доклад о таком вмешательстве России.

Доклад Сената, как и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, содержит вывод, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и Кремль продолжает свою подрывную деятельность и сейчас, имея целью влияние на президентские выборы 2020 года.

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