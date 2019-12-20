Україна і Швеція обговорили співпрацю щодо кібербезпеки та військово-морських сил

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом. Під час якої вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки та можливості його подальшого розширення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБОУ.