Україна і Швеція обговорили співпрацю щодо кібербезпеки та військово-морських сил
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом. Під час якої вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки та можливості його подальшого розширення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБОУ.
Так, Данілов підкреслив важливість розширення співпраці між двома державами, зокрема, у сфері протидії кібер- та інформаційним загрозам.
"Війна поступово буде переміщуватися у кіберпростір, кібернетична зброя стане головною зброєю, і ми маємо бути готовими їй протистояти. Кібер- та інформаційна безпека – це наші ключові пріоритети", - наголосив секретар РНБОУ.
Він також зазначив, що у питанні протидії гібридній загрозі Україна та Швеція мають спільний безпековий інтерес.
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Своєю чергою, Тиберг відзначив позитивну динаміку двосторонньої співпраці, зокрема, у питаннях навчання українських військових у рамках канадської місії UNIFIER та надання експертної підтримки в рамках реформи Служби безпеки України. Він також висловив думку, що перспективним для України та Швеції є розширення співпраці у сфері Військово-морських сил, оскільки Україна та Швеція – "морські держави, і методи й структури захисту у нас дещо схожі".
Зазначається, що сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі, зокрема, в контексті нещодавніх переговорів у "нормандському форматі" за участі Президента України Володимира Зеленського.
Данілов наголосив, що під час перемовин Президент України не пішов на жодні поступки, і ніколи не перетне "червоні лінії", а для подальшого успіху "необхідний двосторонній рух". У свою чергу, Тиберг запевнив у незмінній підтримці з боку Швеції територіальної цілісності та суверенітету України, та висловив готовність надалі всебічно підтримувати нашу державу та розширювати двостороннє співробітництво.
Нагадаємо, Данілов обговорив із Тейлором питання двосторонньої співпраці між Україною та США.