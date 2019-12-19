У РНБО показали відео успішних запусків ракетного комплексу "Вільха-М"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили відео успішного запуску ракет "Вільха-М" на відстань більше 100 км, який провело напередодні державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу РНБО України.
"Учора відбулися чергові випробування ракет вітчизняного виробництва. ДККБ "Луч" здійснив 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів", - зазначили у пресслужбі.
Зазначимо, напередодні Україна провела успішні випробування запусків ракетного комплексу "Вільха-М". Секретар РНБО Олександр Данілов висловив впевненість у тому, що зазначений вид озброєнь дозволить Збройним Силам Украіни успішно виконувати цілий ряд завдань тактичного характеру.
Як повідомлялося раніше в УНН, на озброєння армії передали перші 100 серійних ракет "Вільха".
Учора відбулися чергові випробування ракет вітчизняного виробництва. ДККБ «Луч» здійснив 2 успішних запуски ракети «Вільха-М» на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менш ніж 30 метрів. pic.twitter.com/8wY8eltDQz— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) December 19, 2019