В СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Ольха-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовали видео успешного запуска ракет "Ольха-М" на расстояние более 100 км, который провело накануне государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
"Вчера состоялись очередные испытания ракет отечественного производства. ГККБ "Луч" совершило 2 успешных запуска "Ольха-М" на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - отметили в пресс-службе.
Отметим, накануне Украина провела успешные испытания запусков ракетного комплекса "Ольха-М". Секретарь СНБО Александр Данилов выразил уверенность в том, что данный вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украини успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.
Как сообщалось ранее в УНН, на вооружение армии передали первые 100 серийных ракет "Ольха".
Вчера состоялись очередные испытания ракет отечественного производства. ГККБ «Луч» совершил 2 успешных запуска ракеты «Ольха-М» на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров. pic.twitter.com/8wY8eltDQz- Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) December 19, 2019