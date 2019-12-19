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В СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Ольха-М"

В СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Ольха-М"

Киев  •  УНН

 • 14779 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовали видео успешного запуска ракет "Ольха-М" на расстояние более 100 км, который провело накануне государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Вчера состоялись очередные испытания ракет отечественного производства. ГККБ "Луч" совершило 2 успешных запуска  "Ольха-М" на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - отметили в пресс-службе.

Отметим, накануне Украина провела успешные испытания запусков ракетного комплекса "Ольха-М". Секретарь СНБО Александр Данилов выразил уверенность в том, что данный вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украини успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

Как сообщалось ранее в УНН, на вооружение армии передали первые 100 серийных ракет "Ольха".

Вчера состоялись очередные испытания ракет отечественного производства. ГККБ «Луч» совершил 2 успешных запуска ракеты «Ольха-М» на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров. pic.twitter.com/8wY8eltDQz

- Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) December 19, 2019

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