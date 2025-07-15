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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україну накриє мінлива хмарність та дощі: прогноз на 15 липня

Київ • УНН

 • 344 перегляди

15 липня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +24°C на заході до +37°C на півдні.

Україну накриє мінлива хмарність та дощі: прогноз на 15 липня

У вівторок, 15 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні у західних областях очікується місцями короткочасний дощ, гроза, в інших регіонах без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у південній частині та на південному Сході — +33…+37°C;
    • на Сході — +30…+34°C;
      • на Півночі — +27…+30°C;
        • у центральній частині — +28…+33°C;
          • у західних областях — +24…+28°C.

            У Києві вранці 15 липня можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня буде сухо. Стовпчики термометрів піднімуться до +28…+30°C.

            Нагадаємо

            Міністерство охорони здоров'я України надає рекомендації щодо безпечного переживання аномально високих температур, що перевищують +30°C. Поради включають правила питного режиму, харчування, поведінки на сонці та в приміщеннях, а також особливості роботи на відкритому повітрі.

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            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

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