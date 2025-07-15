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Украину накроет переменная облачность и дожди: прогноз на 15 июля

Киев • УНН

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15 июля в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +24°C на западе до +37°C на юге.

Украину накроет переменная облачность и дожди: прогноз на 15 июля

Во вторник, 15 июля, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях кратковременный дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня в западных областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза, в других регионах без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в южной части и на юго-востоке — +33…+37°C;
    • на Востоке — +30…+34°C;
      • на Севере — +27…+30°C;
        • в центральной части — +28…+33°C;
          • в западных областях — +24…+28°C.

            В Киеве утром 15 июля возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня будет сухо. Столбики термометров поднимутся до +28…+30°C.

            Напомним

            Министерство здравоохранения Украины предоставляет рекомендации по безопасному переживанию аномально высоких температур, превышающих +30°C. Советы включают правила питьевого режима, питания, поведения на солнце и в помещениях, а также особенности работы на открытом воздухе.

            День украинской государственности и День украинских миротворцев: что еще отмечают 15 июля15.07.25, 04:42 • 1542 просмотра

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

            Погода и окружающая среда
            Украина
            Киев
            Tesla
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