Украину накроет переменная облачность и дожди: прогноз на 15 июля
Киев • УНН
15 июля в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +24°C на западе до +37°C на юге.
Во вторник, 15 июля, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях кратковременный дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня в западных областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза, в других регионах без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в южной части и на юго-востоке — +33…+37°C;
- на Востоке — +30…+34°C;
- на Севере — +27…+30°C;
- в центральной части — +28…+33°C;
- в западных областях — +24…+28°C.
В Киеве утром 15 июля возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня будет сухо. Столбики термометров поднимутся до +28…+30°C.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины предоставляет рекомендации по безопасному переживанию аномально высоких температур, превышающих +30°C. Советы включают правила питьевого режима, питания, поведения на солнце и в помещениях, а также особенности работы на открытом воздухе.
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