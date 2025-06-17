Українцям надали рекомендації щодо безпеки та варіантів виїзду з Ізраїлю та Єгипту

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ізраїлі, посольство України вчергове закликало громадян до обережності та поінформувало про можливі шляхи евакуації. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

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Дипломати радять постійно стежити за повідомленнями ізраїльського командування тилу (Pikud HaOref), зокрема через застосунок Home Front Command або офіційний сайт, де публікується інформація щодо ракетних загроз, зон небезпеки та розташування укриттів.

"Залишайтеся у безпечному місці - біля укриттів. Уникайте поїздок без гострої необхідності, не перебувайте у місцях скупчення людей, ринках, залах очікування, вокзалах тощо. Не піддавайте себе ризику!" - наголосили у посольстві.

Також дипломатичне представництво зауважило, що "посольство України в Державі Ізраїль очікує від ізраїльської сторони відповідних безпекових умов для можливості організованого виїзду громадян України".

"Наразі посольство не здійснює організованих зборів чи супроводу колон автотранспорту, аби не наражати українських громадян на додаткову небезпеку у зв’язку з ракетною загрозою", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється про обмеження на проведення масових заходів через відсутність достатньої кількості захищених приміщень поблизу пунктів перетину кордону та загрозу ракетного обстрілу.

Можливі маршрути виїзду

"Якщо ви терміново потребуєте виїзду з Ізраїлю та усвідомлюєте пов’язаний із цим ризик, ви можете на власний розсуд скористатися такими наземними маршрутами", - зазначають у посольстві.

Зокрема, рекомендуються такі пункти пропуску:

КПП "Шейх Хуссейн" (Ізраїль - Йорданія) - автомобільний, працює з неділі по суботу з 08:00 до 14:00;

КПП “Ейлат - Таба” (Ізраїль - Єгипет) - пішохідний, працює цілодобово.

"При в’їзді до Єгипту на кордоні стягується збір за оформлення в’їзної візи. Віза до Йорданії: електронна (рекомендується) або по прибуттю", - наголошується у повідомленні.

"У звʼязку з безпековою ситуацією ОБОВ’ЯЗКОВО попередньо перевіряйте графіки роботи КПП", - підкреслює посольство.

"Переходи розташовані у південних та східних прикордонних зонах, де може бути підвищена небезпека, а також важкі кліматичні умови. У зоні переходів можливі обстріли, затори, закриття без попередження. Посольство не може гарантувати успішний перехід в умовах діючого в Ізраїлі режиму надзвичайної ситуації та постійної ракетної загрози", - зазначають дипломати.

Реєстрація громадян

"Якщо ви досі не заповнили анкету, просимо зробити це. Це дозволить нам підтримувати зв’язок та інформувати вас про будь-які можливі зміни", - ідеться в повідомленні.

Посольство України в Ізраїлі продовжує працювати в посиленому режимі, підтримує постійний зв'язок із владою Ізраїлю та надає консультаційну допомогу громадянам.

"У разі надзвичайної ситуації або потреби в консульській допомозі звертайтесь до посольства України в Ізраїлі", - закликають дипломати.

СПЕЦІАЛЬНА РЕЗЕРВНА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ: [email protected]; mailto:[email protected].

Телефон: +972 54 667 67 82 (також доступний у Telegram / Viber).

"У випадку надзвичайної ситуації або загрози життю прохання звертатися до посольства лише у критичних випадках - телефонні лінії перевантажені, тож рекомендуємо надавати перевагу електронній пошті", - застерігають у Посольстві.

Умови вильоту з Єгипту

У посольстві України в Державі Ізраїль також повідомили про умови вильоту з Єгипту, скориставшись пропозицією туристичних операторів про придбання квитків на чартерні авіарейси.

"Іноземець може скористатись чартерним рейсом для вильоту з Єгипту виключно, якщо він/вона прилетіли в країну чартерним літаком", - вказали у посольстві.

"Якщо ваш випадок не відповідає даній вимозі і ви плануєте здійснити виліт з аеропортів міст Шарм ель-Шейх, Хургада чи Каїр, вам необхідно придбати авіаквиток на регулярний рейс", - повідомили в установі.

З аеропорту міста Шарм ель-Шейх регулярні рейси виконують, зокрема, авіакомпанії Turkish Airlines, Pegasus тощо, зазначили дипломати.

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