Украинцам предоставили рекомендации по безопасности и вариантам выезда из Израиля и Египта

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Израиле, посольство Украины в очередной раз призвало граждан к осторожности и проинформировало о возможных путях эвакуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Государстве Израиль в Facebook.

Детали

Дипломаты советуют постоянно следить за сообщениями израильского командования тыла (Pikud HaOref), в частности через приложение Home Front Command или официальный сайт, где публикуется информация о ракетных угрозах, зонах опасности и расположении укрытий.

"Оставайтесь в безопасном месте - возле укрытий. Избегайте поездок без острой необходимости, не находитесь в местах скопления людей, рынках, залах ожидания, вокзалах и т.д. Не подвергайте себя риску!" - подчеркнули в посольстве.

Также дипломатическое представительство отметило, что "посольство Украины в Государстве Израиль ожидает от израильской стороны соответствующих условий безопасности для возможности организованного выезда граждан Украины".

"В настоящее время посольство не осуществляет организованных сборов или сопровождения колонн автотранспорта, чтобы не подвергать украинских граждан дополнительной опасности в связи с ракетной угрозой", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается об ограничениях на проведение массовых мероприятий из-за отсутствия достаточного количества защищенных помещений вблизи пунктов пересечения границы и угрозы ракетного обстрела.

Возможные маршруты выезда

"Если вы срочно нуждаетесь в выезде из Израиля и осознаете связанный с этим риск, вы можете по своему усмотрению воспользоваться такими наземными маршрутами", - отмечают в посольстве.

В частности, рекомендуются следующие пункты пропуска:

КПП "Шейх Хуссейн" (Израиль - Иордания) - автомобильный, работает с воскресенья по субботу с 08:00 до 14:00;

КПП "Эйлат - Таба" (Израиль - Египет) - пешеходный, работает круглосуточно.

"При въезде в Египет на границе взимается сбор за оформление въездной визы. Виза в Иорданию: электронная (рекомендуется) или по прибытии", - отмечается в сообщении.

"В связи с ситуацией с безопасностью ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно проверяйте графики работы КПП", - подчеркивает посольство.

"Переходы расположены в южных и восточных приграничных зонах, где может быть повышенная опасность, а также тяжелые климатические условия. В зоне переходов возможны обстрелы, пробки, закрытие без предупреждения. Посольство не может гарантировать успешный переход в условиях действующего в Израиле режима чрезвычайной ситуации и постоянной ракетной угрозы", - отмечают дипломаты.

Регистрация граждан

"Если вы до сих пор не заполнили анкету, просим сделать это. Это позволит нам поддерживать связь и информировать вас о любых возможных изменениях", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Израиле продолжает работать в усиленном режиме, поддерживает постоянную связь с властями Израиля и оказывает консультационную помощь гражданам.

"В случае чрезвычайной ситуации или необходимости в консульской помощи обращайтесь в посольство Украины в Израиле", - призывают дипломаты.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ ПО ВОПРОСАМ ЭВАКУАЦИИ: [email protected]; mailto:[email protected].

Телефон: +972 54 667 67 82 (также доступен в Telegram / Viber).

"В случае чрезвычайной ситуации или угрозы жизни просьба обращаться в посольство только в критических случаях - телефонные линии перегружены, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение электронной почте", - предостерегают в Посольстве.

Условия вылета из Египта

В посольстве Украины в Государстве Израиль также сообщили об условиях вылета из Египта, воспользовавшись предложением туристических операторов о приобретении билетов на чартерные авиарейсы.

"Иностранец может воспользоваться чартерным рейсом для вылета из Египта исключительно, если он/она прилетели в страну чартерным самолетом", - указали в посольстве.

"Если ваш случай не соответствует данному требованию и вы планируете осуществить вылет из аэропортов городов Шарм эль-Шейх, Хургада или Каир, вам необходимо приобрести авиабилет на регулярный рейс", - сообщили в учреждении.

Из аэропорта города Шарм эль-Шейх регулярные рейсы выполняют, в частности, авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и т.д., отметили дипломаты.

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