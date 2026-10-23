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Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в Японії

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Пожежа на борту Ан-124 сталася після посадки в аеропорту Тюбу. Полум’я загасили, ніхто не постраждав, причини займання невідомі.

Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в Японії

У міжнародному аеропорту Тюбу в Японії під час посадки українського вантажного літака Ан-124 "Руслан" виникла пожежа. Через інцидент аеропорт тимчасово закрив злітно-посадкову смугу, однак згодом відновив роботу. Про це повідомляє японська телекомпанія NHK, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 22 жовтня близько 19:20 за місцевим часом у місті Токонаме, префектура Айті. Авіадиспетчери помітили ознаки займання після приземлення вантажного літака.

Пожежу швидко загасили, після чого Ан-124 самостійно вирушив до місця стоянки. Рятувальні служби перевірили злітно-посадкову смугу, яку закривали приблизно на 15 хвилин. За повідомленнями японських ЗМІ, ніхто не постраждав.

Що відомо про літак та обставини інциденту

Наразі немає інформації про можливі пошкодження повітряного судна та причини займання. Також невідомо, який вантаж перевозив літак. Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" поки не прокоментувала ситуацію.

Ан-124-100 "Руслан" – український важкий транспортний літак, призначений для перевезення великогабаритних вантажів масою до 120 тонн. За даними японських медіа, такі літаки почали виконувати рейси до аеропорту Тюбу приблизно місяць тому.

Після початку повномасштабного вторгнення росії "Авіалінії Антонова" перенесли основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

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Степан Гафтко

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