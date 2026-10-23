Украинский самолёт Ан-124 «Руслан» загорелся во время посадки в Японии

В международном аэропорту Тюбу в Японии во время посадки украинского грузового самолёта Ан-124 «Руслан» возник пожар. Из-за инцидента аэропорт временно закрыл взлётно-посадочную полосу, однако впоследствии возобновил работу. Об этом сообщает японская телекомпания NHK, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл 22 октября около 19:20 по местному времени в городе Токонаме, префектура Айти. Авиадиспетчеры заметили признаки возгорания после приземления грузового самолёта.

Пожар быстро потушили, после чего Ан-124 самостоятельно отправился к месту стоянки. Спасательные службы проверили взлётно-посадочную полосу, которую закрывали примерно на 15 минут. По сообщениям японских СМИ, никто не пострадал.

Что известно о самолёте и обстоятельствах инцидента

В настоящее время нет информации о возможных повреждениях воздушного судна и причинах возгорания. Также неизвестно, какой груз перевозил самолёт. Авиакомпания «Авиалинии Антонова» пока не прокомментировала ситуацию.

Ан-124-100 «Руслан» — украинский тяжёлый транспортный самолёт, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов массой до 120 тонн. По данным японских СМИ, такие самолёты начали выполнять рейсы в аэропорт Тюбу примерно месяц назад.

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