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Український автопарк поповнився 154 автобусами у червні 2025 року: названі найбільш популярні моделі

Київ • УНН

 • 219 перегляди

Це на 11% більше, ніж у травні 2024 року. Частка нової техніки склала 48%, а з початку року зареєстровано 1185 автобусів.

Український автопарк поповнився 154 автобусами у червні 2025 року: названі найбільш популярні моделі

У червні 2025 року український автопарк поповнили 154 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, тоді як торік була 45%.

Найчастіше у червні вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:

  • ATAMAN – 27 одиниць;
    • BOGDAN – 12 одиниць;
      • ZAZ – 9 одиниць.

        Серед вживаних найчастіше у червні реєстрували:

        • MERCEDES-BENZ – 29 одиниць;
          • VDL – 9 одиниць;
            • VAN HOOL – 8 одиниць.

              Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024 року). З них: нових – 534 одиниць (+12%); вживаних – 651 одиниць (+67%).

              Нагадаємо

              У червні попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 7%, досягнувши майже 20 тисяч авто. За даними Укравтопрому, Volkswagen Golf залишається найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

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