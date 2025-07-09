Український автопарк поповнився 154 автобусами у червні 2025 року: названі найбільш популярні моделі

У червні 2025 року український автопарк поповнили 154 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, тоді як торік була 45%.

Найчастіше у червні вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:

ATAMAN – 27 одиниць;

BOGDAN – 12 одиниць;

ZAZ – 9 одиниць.

Серед вживаних найчастіше у червні реєстрували:

MERCEDES-BENZ – 29 одиниць;

VDL – 9 одиниць;

VAN HOOL – 8 одиниць.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024 року). З них: нових – 534 одиниць (+12%); вживаних – 651 одиниць (+67%).

Нагадаємо

У червні попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 7%, досягнувши майже 20 тисяч авто. За даними Укравтопрому, Volkswagen Golf залишається найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів.